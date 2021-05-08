«طلعت تبع المرور».. تفاصيل تداول فيديو لسيارة تسير عكس الاتجاه بفيصل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع مصور يظهر خلاله سيارة ملاكي دون لوحات معدنية تسير عكس الاتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة.

مصدر أمني

وقال مصدر أمني: «بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله سيارة ملاكي (دون لوحات معدنية) تسير عكس الاتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة ويظهر خلاله قائد السيارة يرتدي زي شرطي».

سيارة مرور

وتابع: «بالفحص تبين أن السيارة كانت متجهة إلى إدارة المرور المختصة لاستخراج التراخيص اللازمة لها».

واستكمل: «وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة لسيره عكس الاتجاه».