عاجل.. مدبولي للمحافظين: لا تتهاونوا في تطبيق «غرامة الكمامات»

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، منذ قليل، على ضرورة متابعة المحافظين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار وباء كورونا، ولا سيما القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في اجتماعها الأخير، والتي تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة أن العيد يأتي هذا العام في ظل المعاناة من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والذي يتطلب من الجميع الحرص الزائد في الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة، والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة، وخاصة الغرامات المفروضة على من لا يرتدي الكمامة، والغرامات الأخرى لغير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مع التشديد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وخاصة في فترة إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال هذه الفترة.

كما أكد رئيس الوزراء للمحافظين ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات، وذلك خلال فترة إجازة العيد، لضمان المتابعة على مدار الـ 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وكذا متابعة أداء جميع المرافق بالمحافظات ومدنها وقراها على أعلى مستوى، مع تشكيل غرفة عمليات تضم مجموعة عمل من التخصصات المختلفة للحالات الطارئة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية، للحد من وقوع حوادث الطرق، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.