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رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء في إجازة عيد الفطر

كتب:

محمد مجدي
05:47 م | السبت 08 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، بالانتباه لمحاولات البعض للبناء دون ترخيص خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدّد رئيس الوزراء، على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة، خلال فترة العيد والإجازات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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