رابطة العالم الإسلامي تدين إجراءات إخلاء منازل فلسطينية بالقدس

أدانت رابطة العالم الإسلامي، الإجراءات المتخذة بشأن إخلاء منازل فلسطينية بالقدس، وفرض السيادة عليها بمنطق القوة.

وأكد الأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن أي إجراء أحادي الجانب لن يخدم المسار السلمي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الخيار الوحيد هو حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.