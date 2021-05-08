«المهن السينمائية» تكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية

كشف الفنان أشرف طلبة عضو نقابة المهن السينمائية، تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز، وقال إنهما ما زالا يتلقيان العلاج، حيث إن حالتهما الصحية تشهد تحسنا نسبيا ولكن لم يتم تحديد موعد خروجهما من المستشفى.

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

ونفى طلبة في حديثه لـ «الوطن»، ما تردد عن خروج الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى العزل، خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنها ما زالت تتلقى العلاج.

ما زال سمير غانم ودلال عبدالعزيز يرقدان في العناية المركزة في مستشفيين مختلفين بسبب حالتهما الصحية المختلفة، إذ أن غانم مصاب بالكلى بينما تعاني زوجته من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الفنان الكبير سمير غانم، يرقد في العناية المركزة بمستشفى بالمهندسين بسبب مشاكل خطيرة في الكلى، حيث أشارت مصادر مقربة من الأسرة إلى أن الحالة غير مستقرة بسبب كبر سنه.

طالبت إيمي سمير غانم من متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام»، الدعاء لوالديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، قائلة: «أرجو الدعاء»، وتفاعل معها مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم فيفي عبده معلقة: «الله يشفيهم ويطمنك عليهم يا رب العالمين»، وقالت الفنانة بدرية طلبة: «ربنا يشفيهم ويعافيهم»، وكتبت ميريهان حسين: «اللهم اشفهما شفاء تاما لا يغادر سقمًا آمين يا رب العالمين».

وعلقت إيمان العاصي: «آمين يا حبيبتي ربنا يريح قلبك ويطمنك ويطمنا عليهم يا رب»، أما الفنانة غادة عادل، قالت: «اللهم آمين يا رب اشفيهم».

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكونا من 15 حلقة فقط.