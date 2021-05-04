بعد تعرضه لأزمة صحية.. معلومات عن مرض الفنان سمير غانم

5 أيام قضاها الفنان سمير غانم داخل المستشفى الذى يتلقى العلاج به بعد تعرض لأزمة صحية، زعم البعض أنها إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلة حقيقة مرضه.

أوضح الفنان أشرف طلبة، عضو مجلس نقابة المهن السينمائية، السبت الماضي، أن الفنان سمير غانم ليس مصابًا بفيروس كورونا، لكنه يعاني من بعض المشكلات في الكلى استدعت نقله إلى المستشفى.

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية حول إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا، إلا أنه يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل إثرها العناية المركز في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

معلومات عن مرض الاعتلال الكلوي المصاب به سمير غانم

يحدث المرض عندما تتلف الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الكلى، التي تقوم بتصفية الفضلات من الدم، وتصبح سميكة، نتيجة لذلك، يتسرب البروتين من الدم إلى البول، بالنسبة للكثيرين، يؤدي فقد هذه البروتينات في النهاية إلى علامات وأعراض ما يعرف بالمتلازمة الكلوية.

أعراض عده تظهر على المصاب بذلك المرض منها تورم في الساقين والكاحلين، وزيادة في الوزن بسبب السوائل الزائدة، والإرهاق، وضعف الشهية، حسب الدكتور محمود سيد أخصائي أمراض الكلي.

في حال إهمال الإصابة بذلك المرض تحدث مضاعفات والتي تكون الفشل الكلوي الحاد، وقد تحتاج إلى غسيل كلوي طارئ لإزالة السوائل الزائدة والفضلات من الدم، مرض الكلى المزمن، قد تفقد الكلى بالتدريج وظيفتها مع مرور الوقت وصولاً إلى المرحلة التي تحتاج فيها إلى الغسيل الكلوي أو إلى زرع الكلية.

وكشفت مصادر عن أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، استقرت بعد نقلها إلى أحد المستشفيات، والإشراف الطبي على حالتها، وبدأت تتماثل للشفاء، إلا أن نتيجة المسحة الأخيرة لها جاءت إيجابية.