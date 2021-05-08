البورصة في رمضان.. ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تباين القطاعات

شهدت تعاملات بورصة مصر مكاسبا خلال شهر رمضان الكريم، الذي بدأ في 13 أبريل الماضي وقارب على الانتهاء، حيث غلب على جميع المؤشرات الارتفاع.

وبلغ عدد جلسات تداول البورصة منذ بداية شهر رمضان وحتى الخميس الماضي 15 جلسة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة في 9 جلسات، بينما انخفض في 6 جلسات فقط.

وحقق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مكاسبا خلال هذه الفترة بلغت 1.3% لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 10588.09 مقارنة مع 10450.09 في جلسة 12 أبريل الماضي.

وكان أعلى إغلاق للمؤشر خلال تلك الفترة عند مستوى 10642.49 في جلسة 21 أبريل الماضي، بينما أدنى إغلاق فكان عند مستوى 10115.51 في جلسة 14 أبريل الماضي.

فيما بلغت مكاسب مؤشر البورصة السبعيني 70EGX خلال تلك الفترة 8.2% بما يعادل 161.1 نقطة، بعد أن أنهى تعاملات جلسة الخميس الماضي عند مستوى 2130.91 نقطة مقارنة مع 1969.81 نقطة إغلاق جلسة 12 أبريل الماضي.

وكان أعلى إغلاق للمؤشر في جلسة 6 مايو الجاري، حيث كان عند مستوى 2130.63 نقطة، في المقابل كان أدنى إغلاق له في جلسة 15 أبريل الماضي عند مستوى 1820.99 نقطة.

أيضا استطاع مؤشر البورصة EGX100 أن يحقق مكاسبا خلال الشهر نسبتها 4.8%، بعد أن اختتم تعاملات جلسة الخميس الماضي عند مستوى 3050.59 نقطة مقارنة مع 2911.35 إغلاق جلسة 12 أبريل الماضي، بما يعادل 139.24 نقطة.

وسجل المؤشر أعلى إغلاق له خلال هذه الفترة في جلسة 3050.59 نقطة، بينما كان أدنى إغلاق له في جلسة 15 أبريل الماضي عند مستوى 2716.03 نقطة.

وامتدت المكاسب لمؤشر البورصة EGX50 الذي سجل مكاسب خلال شهر رمضان بلغت 2.7%، حيث أغلق في جلسة الخميس الماضي عند 2083.23 نقطة، مقارنة مع 2029.26 نقطة إغلاقه في جلسة 12 أبريل الماضي.

وكان أعلى مستوى إغلاق للمؤشر خلال هذه الفترة عند مستوى 2083.23 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى إغلاق عند 1899.94 نقطة في جلسة 15 أبريل الماضي.

القطاعات خلال شهر رمضان

وغلب التراجع على أداء قطاعات البورصة خلال شهر رمضان، حيث تراجعت 8 قطاعات مقابل ارتفاع 7 آخرين.

وتصدر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف الارتفاع بنسبة 11.2%، تلاه قطاع طاقة وخدمات مساندة بنحو 6.2%.

فيما تصدرت القطاعات المتراجعة؛ قطاع سياحة وترفيه بنسبة 8.5%، تلاه قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 7%.