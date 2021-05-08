تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان بزيارة مصر «صور»

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال المصابة بالسرطان، بصحبة أسرتها فور وصولها مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استقبالها بمطار جون كيندي في نيويورك، مساء الجمعة، وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان في استقبالها في مطار القاهرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح، و سهلّا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقاها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقاها طوال الرحلة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت من قبل مع داستن فيتالي، ابن السيدة الأمريكية «جلوريا»، التي أصيبت بالسرطان، وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، ما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجا سياحيا متكاملا يليق بحلم هذه السيدة، التي تركت العالم كله واختارت أن تزور مصر كآخر أمنياتها في الحياة.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن أعضائها سوف يرافقونها خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.