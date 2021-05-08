رامز جلال عن ضيفه علي العلياني: «عاوز عربية تين يسرح بيها»

سخر الفنان رامز جلال، من ضيفة المذيع السعودي علي العلياني، خلال وقوعه اليوم ضحية برنامج «رامز عقله طار»، على شاشة «إم بي سي مصر»، حيث وصفه بـ«حاكم جزيرة البخور»، كما سخر من رغبة الإعلامي السعودي من محاورة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث رد رامز: «ده هيعضك، ده راجل مجنون».

كما سخر رامز، من ملابسه ضيفه قائلا «عاوز عربية تين شوكي يسرح بيها، تحس أنه بالجلابية نازل يتفقد زرايب الجمال في موريتانيا»، وردًا على سؤال عن علاقته بالحيوانات، سخر رامز: «مربي عرسة تحت السرير، وكان عنده خلاف مع الحيوانات بس اتفاهم معاهم».

وترك «خرز» رامز جلال، آثارا على جلباب الإعلامي السعودي، الأمر الذي جعل رامز يقول: «إيه الحاجات البيضة اللي على الجلابية دي، تحس إنه بايت في غية حمام»، وحول وصفه من قبل الإعلامية سارة بالمحترف، رد رامز: « لية يعني بيلعب في برشلونة».

ويقوم مقلب رامز على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية الفنان حسن العسيري، ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال بضرب الضحية من الخلف بالكرات دون أن يراه.