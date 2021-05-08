تشكيل لجان لمنع ظاهرة التسول بشوارع قنا

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرارا رقم 288 لسنة 2021، يتضمن تشكيل لجنة عاجلة في كل مركز، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل، وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومي على شوارع المراكز والمدن والقرى، لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وإعداد تقرير يومي بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

وأشار «الداودي» إلى أن اللجان المشكلة، ستبدأ أعمالها بداية من الغد بالتنسيق مع أقسام الشرطة بالمراكز.

وأضاف محافظ قنا، بأن الانتشار غير المبرر لظاهرة التسول بشوارع المحافظة، يشير إلى أنه هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أي مساعدات مالية، حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.

كانت محافظة قنا بمدنها، شهدت انتشار ظاهرة التسول بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصة في مدن قنا وقوص ونجع حمادي، وفي الشوارع الرئيسية وفي القطارات وفي الميادين وفي مجمعات المواقف، الأمر الذي أدي لإرسال عدة شكاوى من قبل المواطنين، لمديرية التضامن، ومحافظة قنا والأمن، لوضع حد لتلك الظاهرة غير الحضرية التي لا تليق بوضع المحافظة.