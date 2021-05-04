«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة صور «طفلة التسول المخدرة» في طلخا

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية حقيقة تداول صورا لطفلة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» علي أنها مخدرة ويتم استغلالها في أعمال التسول بمدينة طلخا، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وتضمن صورة لطفلة صغيرة وبجوارها سيدة، وصورة أخرى لذات الطفلة وبجوارها أحد الأشخاص، والإشارة إلى أن الطفلة لا تتحرك واحتمالية أن تكون «مخدرة» ويتم استغلالها في أعمال التسول بمدينة طلخا بالدقهلية.

بلاغ بانتشار صور طفلة بطلخا علي مواقع التواصل

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، من رصد الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تداول صورا لطفلة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» علي أنها مخدرة ويتم استغلالها في أعمال التسول بمدينة طلخا.

أمن الدقهلية يحدد هوية الطفلة

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الطفلة والسيدة والشخص الموجودون معها في الصور، وتبين أن الشخص الذي ظهر بالصورة بجانب الطفلة هو والدها، وأن السيدة التي ظهرت بالصورة بجوارها هي جدتها لوالدها.

وباستدعائهم إلى مركز الشرطة، أكدت جدة الطفلة بأنها توجهت لصرف المعاش الخاص بها من إحدى البنوك بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وعقب ذلك توجهت لأحد فروع شركة اتصالات بدائرة مركز شرطة طلخا لشحن هاتفها المحمول، إلا أنها وجدت زحام بالفرع فقامت بالاتصال بابنها والد الطفلة والذي حضر بصحبة طفلته وجلسوا جميعًا بمدخل العقار المجاور للفرع، وطلبت من نجلها التوجه لشراء بعض المأكولات وأثناء ذلك شعرت الطفلة بالإرهاق فقامت بالاستناد على كتفها، وحال حضور نجلها استندت الطفلة إلى كتفه في حين توجهت الأولى لفرع شركة الاتصالات لشحن هاتفها، وتوجهوا عقب ذلك لمنزلهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.