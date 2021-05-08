القصة الكاملة لعودة أشرف السعد: 48 ساعة بالمحاكم تمنحه الخروج الآمن

بعد 48 ساعة من وصوله إلى مطار القاهرة يوم الخميس الماضي، أنهى رجل الأعمال أشرف السعد الإجراءات القانونية الخاصة بـ4 قضايا جنائية كانت مفتوحة أمام المحاكم في الاسكندرية، وتمكن السعد من استيفاء الإجراءات القانونية في الأحكام الصادرة بحقه في هذه القضايا، وبالتالي فإن موقف السعد القانوني أصبح سليمًا، ويمكنه أن يغادر مديرية أمن الإسكندرية إلى منزله.

إخلاء سبيل أشرف السعد

وأكد إبراهيم أشرف السعد، نجل رجل الأعمال أشرف السعد، إن النيابة العامة بالإسكندرية قررت إخلاء سبيل والده، منذ قليل، بعد تسوية الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وأنه سينهي عددًا من الإجراءات القانونية، ثم يعود لمنزله بعد غياب دام أكثر من 26 عامًا في لندن.

وبحسب مصادر قضائية، قالت إن السعد ليس مطلوبًا في أي قضايا أمام نيابة الأموال العامة العليا أو نيابات القاهرة، وأن أعمال الفحص القانوني بدأت باحتجازه في مطار القاهرة للتأكد من كونه مطلوب لقضايا من عدمه، مرورا بترحيله إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، للتأكد من موقفه القانوني، في القضايا التي أُتهم فيها منذ التسعينيات، وانتهاء بوجود قضايا في الإسكندرية.

الموقف القانوني لأشرف السعد

وأوضح مصدر قضائي، أن أعمال الفحص القانوني لموقف رجل الأعمال أشرف السعد، صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال، عقب عودته من لندن بعد أكثر من 26 عاما من هروبه، بينت وجود 4 قضايا لا تزال قيد التنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكتدرية، وأن تلك القضايا مسجلة في عدد من أقسام الشرطة، وهي 4 قضايا في أقسام «الرمل أول وقسم شرطة المنشية»، ومن المقرر أن ينهي المحامي الخاص به الإجراءات اللازمة داخل المحكمة، تمهيدا لإطلاق سراحه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعه القانوني سليمًا.

عودة أشرف السعد

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد، الخميس الماضي، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن، وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات خروجه بعد وصوله من لندن، من صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب عن مصر دام لأكثر من 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على أثرها إلى العاصمة لندن.

45 مليون دولار

وقال السعد، في تصريحات له، عقب وصوله القاهرة، إنه موقوف، مؤكدا على استعداده لرد أي أموال يُطالب بها مستحقوها، وأشار إلى أن أمواله في مصر تقارب المليار الجنيه، وقال «أنا لي 45 مليون دولار عند بنك واحد بس».