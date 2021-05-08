وفاء مكي تستغيث مجددا بسبب كورونا.. و«الممثلين»: حالتها الصحية جيدة

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي جيدة وتتلقى العلاج في منزلها حسب رغبتها، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.

وتابع مكرم لـ «الوطن»: «تلقيت مكالمة هاتفية من وفاء مكي صباح اليوم، تقول إنها في حالة سيئة تستلزم نقلها إلى مستشفى، وبالفعل تم تحريك سيارة إسعاف لها، وبالكشف عليها وجد المسعفون أن نسبة الأكسجين في الدم جيدة، بالإضافة إلى الضغط والسكر، وحالتها الصحية لا تستدعي نقلها إلى المستشفى».

وأضاف عضو مجلس نقابة المهن السينمائية: «أنا من قمت بنقلها في المرة الأولى إلى المستشفى، ولكنها قامت بالخروج منها دون استكمال العلاج، وحاليا تطلب من يتابع حالتها في المنزل لأنها تجلس بمفردها وتخاف من تدهور حالتها الصحية».

وبعد نحو أسبوع من دخولها قسم العزل بمستشفى الهرم، عبَّرت الفنانة وفاء مكي عن عدم رضاها عن الوضع داخل المستشفى، وطلبت سرعة نقلها إلى مستشفى آخر، حتى تتلقى رعاية أفضل، على حد تعبيرها، وبالفعل غادرت المستشفى، وقررت العودة إلى المنزل لتتلقى العلاج هناك بسبب عدم رضاها عن الأوضاع هناك، ولكنها ندمت على القرار وترغب في العودة إلى المستشفى مرة أخرى.

وكانت وجهت الفنانة وفاء مكى استغاثة لوزارة الصحة المصرية من خلال «الوطن» لنقلها إلى مستشفى للعلاج، بعد تدهور حالتها الصحية بصورة كبيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث وصلت إلى مرحلة تعجز فيها عن التنفس بصورة طبيعية، وبالفعل استجابت نقابة المهن السينمائية لها وتم نقلها إلى مستشفى الهرم.

وأوضحت أنَ أعراض فيروس كورونا بدأت في الظهور عليها منذ 10 أيام، متابعة: «اتصلت بالطبيب وشرحت له ما أشعر به، وأرسل لي البروتوكول الخاص بالعلاج، ورغم مواظبتي على العلاج إلا أنَّ الأعراض أصبحت أسوأ حتى إني لا أستطيع التنفس».