بعد إصابتها بكورونا.. «زكي» يوجه بإجراء الفحوصات لوفاء مكي على نفقة النقابة

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بإجراء جميع الفحوصات اللازمة للفنانة وفاء مكي، على نفقة النقابة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريحات منير مكرم عضو مجلس النقابة لـ«الوطن».

وقال منير مكرم، إن الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي جيدة، حيث أرسلت لها النقابة سيارة إسعاف، بعد استغاثتها اليوم، وبعد الكشف عليها كانت حالتها الصحية مستقرة حيث إن نسبة الأكسجين في الدم تبلغ 95%، والضغط والسكر في معدلاتهما الطبيعية، وبالتالي ليست في حاجة إلى نقلها إلى المستشفى، مضيفا: «طالبت بعد ذلك بإجراء فحوصات طبية ومسحة لفيروس كورونا».

وأضاف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: «تم نقلها في المرة الأولى إلى المستشفى، ولكنها قامت بالخروج منها دون استكمال العلاج، وحاليا تطلب من يتابع حالتها في المنزل لأنها تجلس بمفردها وتخاف من تدهور حالتها الصحية».

وبعد نحو أسبوع من دخولها قسم العزل بمستشفى الهرم، عبَّرت الفنانة وفاء مكي عن عدم رضاها عن الوضع داخل المستشفى، وطلبت سرعة نقلها إلى مستشفى آخر، حتى تتلقى رعاية أفضل، على حد تعبيرها، وبالفعل غادرت المستشفى، وقررت العودة إلى المنزل لتتلقى العلاج هناك بسبب عدم رضاها عن الأوضاع هناك، ولكنها ندمت على القرار وترغب في العودة إلى المستشفى مرة أخرى.

وكانت الفنانة وفاء مكي، وجهت استغاثة لوزارة الصحة المصرية من خلال «الوطن» لنقلها إلى مستشفى للعلاج، بعد تدهور حالتها الصحية بصورة كبيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث وصلت إلى مرحلة تعجز فيها عن التنفس بصورة طبيعية، وبالفعل استجابت نقابة المهن السينمائية لها وتم نقلها إلى مستشفى الهرم.

وأوضحت أنَ أعراض فيروس كورونا بدأت في الظهور عليها منذ 10 أيام، متابعة: «اتصلت بالطبيب وشرحت له ما أشعر به، وأرسل لي البروتوكول الخاص بالعلاج، ورغم مواظبتي على العلاج إلا أنَّ الأعراض أصبحت أسوأ حتى إني لا أستطيع التنفس».