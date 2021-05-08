تعرف على موعد تسليم وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

يتساءل عدد كبير من المواطنين، خلال هذه الفترة، المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، عن موعد الإعلان عن أسماء العملاء الفائزين بالوحدات السكنية، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ضمن الإعلان العاشر.

ومن المعلن عنه، أن يتم تسليم وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، منتصف العام الجاري، وذلك لمن انطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، وذلك داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وانتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين، ويتم حاليًا الإعداد النهائي لبدء عمليات الاستعلام الخاصة بالمقبول أوراقهم.

ويعد ذلك تزامنا مع طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا كبيرا من الوحدات السكنية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويبلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي «الإعلان العاشر»، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.

وذلك داخل عدد من المدن، وهم: (مدينة السادات – مدينة العاشر من رمضان – مدينة بدر – مدينة الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر).

ويتم تسليم الوحدات السكنية، المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مدة 3 سنوات، من موعد الإعلان عن الطرح.

كما أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نظام سداد، يسمح للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، تقسيط باقي ثمن الوحدة السكنية، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وينتظر المواطنون إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.