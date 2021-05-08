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عاجل.. القبض على سائق دليفري بعد دهس طفل بـ«مدينتي»

كتب:

محمد سيف
09:18 م | السبت 08 مايو 2021
الطفل يس

الطفل يس

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على سائق دليفري بتهمة دهس طفل خلال سيره بسرعة كبيرة في «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، وبينت التحريات أن سائق دليفري تابع لأحد المطاعم الشهيرة دهس الطفل «يس» البالغ من العمر 8 سنوات وفر هاربًا.

وأوضحت التحريات أن الطفل كان يسير بجانب والدته بالقرب من منزلها وقت حدوث الحادث، وأنها فوجئت بأن سائق الديلفيري الذي كان يسير عكس الاتجاه بسرعة كبيرة دهس الطفل وهرب من مكان الحادث.

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