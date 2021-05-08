مني عبد الغني: بعض أغاني المهرجانات لطيفة.. و«هقدم واحدة قريب»

قالت الفنانة منى عبد الغني، إنها تسمع أغاني المهرجانات، وتسمع كل شيء، «بيكون فيها كلمات لطيفة جدا»، مشيرة إلى أن ما يهمها هو الكلمة، «فيه ناس بتعمل أغاني راب أحيانًا كلامها حلو، وبيقولوا رسائل حلوة، زي أقف في ضهر اللي وقف في ضهرك».

وأضافت «عبد الغني»، خلال حوارها في برنامج «لحظات جريئة»، على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي أحمد سالم، «أنا هاعمل أغنية مهرجانات على فكرة»، فيما رد أحمد سالم: «مش معقول؟ يعني هتعملي أغاني مهرجانات»، فردت «هتشوف».

وتابعت: «هعمل أغنية مهرجانات سنجل، بكلمات بسيطة، أغنية ممكن تنبسط وأنت بتسمعها، مش لازم تكون بتؤدي لرسالة، لكن هتنبسط وأنت بتسمعها».

من ناحية أخرى، قال مراد مكرم، خلال حواره في نفس البرنامج: «لو بتؤمن بالفن لا يجوز الإيمان بالرقابة، الصح إننا نقدم الشيء الموازي، وده اللي حصل، يعني المهرجانات قايمة وواكله مع الناس، نقدم مهرجانات بكلام حلو بدون إسفاف».

وتابع: «أنا لو مكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، لن أمنع غناء المهرجانات، هامنع فقط أي حد يقول كلمة سافلة يعاقب عليها القانون، يعني هو عبد المطلب كان صوته حلو؟ جورج وسوف كان صوته حلو؟ الكينج محمد منير وهو سلطان الأغاني تقدر تقول عليه صوته حلو؟ بس بنقول عليه صوته معبر ويحرك كل حتة جواك».