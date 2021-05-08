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حادث الواحات.. أطهر شبابك يا بلد هيبات شهيد

كتب:

خالد فرج
09:41 م | السبت 08 مايو 2021
أطهر شبابك يا بلد

أطهر شبابك يا بلد

ضالين تاهوا فى العنوان

ملاعين فى كل كتاب ما يعرفهم مكان

ضالين حتى يوم الدين

هو اللى صان عرض الوطن زى اللى خان؟!

النور فى السما عناقيد

أطهر شبابك يا بلد هيبات شهيد

بكلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وصوت الكينج محمد منير، كشف الفارق بين حماة الوطن وخفافيش الظلام، لتبرز أغنية «ضالين» تضحيات شهداء معركة الواحات ضمن أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل «الاختيار 2.. رجال الظل» للمخرج بيتر ميمى، وبطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، التى تصدّرت محرك البحث «جوجل» وكانت الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

20 أكتوبر عام 2017، حيث اندلعت معركة وقفت فيها بسالة 17 ضابطاً وشرطياً أمام خسة التكفيريين بالظهير الصحراوى بمنطقة الواحات، إلا أن الطبيعة الجبلية للمنطقة كانت فى صالح الإرهابيين الذين كانوا يقيمون فيها قبل المواجهة بأيام عدة، لتنتهى المواجهة باستشهاد 11 ضابطاً ورقيب شرطة و4 مجندين، ضحوا بأرواحهم لحماية ملايين المصريين من عمليات إرهابية كان يعتزم التكفيريون القيام بها فى قلب القاهرة.

«الوطن» حاورت بعض فريق عمل «الاختيار2»، منهم السيناريست هانى سرحان، والفنان عابد عنانى، والضابط محمد وديع، الذى كانت له بصمته فى هذا العمل الوطنى، وتم كشف كثير من الكواليس، سواء على مستوى الكتابة أو التصوير.

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