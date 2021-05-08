«فيسبوك VS إنستجرام».. تحديثات جديدة تمنح أحدهما أفضلية على الآخر

يطرح كل من موقعي «فيسبوك وإنستجرام» تحديثات بمميزات جديدة للمراسلة عبرهما، حيث تتيح المميزات الجديدة للمستخدمين أن يكونوا أكثر تعبيرًا في تواصلهم، وتتراوح التحديثات من التحسينات التجميلية، مثل السمات الجديدة، إلى القدرة على الرد على الرسائل بصورة أو فيديو.

وأضاف أن تطبيق «فيس بوك» استحدث عددا من المميزات الجديدة لتطبيق المراسلات الخاص به «فيسبوك ماسنجر»، الأولى هي ميزة أرشفة الدردشات الخاصة بالمستخدمين لتنظيف صندوق الوارد الخاص بهم دون حذف الدردشات وفقدان سجل رسائلهم.

وتتيح ميزة الأرشفة الجديدة في «ماسنجر» للمستخدمين الحفاظ على صندوق الوارد الخاص بهم مرتبًا مع القدرة على الوصول إلى الدردشات غير النشطة للرجوع إليها في المستقبل، حيث يمكن الحصول على خيار أرشفة المحادثة من خلال تمرير الدردشة لليسار من شاشة صندوق الوارد، وسيؤدي النقر على الزر الأرجواني إلى إرسال دردشة إلى مجلد الدردشات المؤرشفة الجديد، كما يمكن الوصول للدردشات المؤرشفة من خلال النقر على صورة المستخدم في «ماسنجر» للهاتف واختيار الدردشات المؤرشفة.

والميزة الثانية التي يعمل «ماسنجر» على تحديثها هي تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها دون الحاجه لاستمرار الضغط لفترة طويلة على زر الميكروفون، فبدلا من ذلك، يمكن للمستخدمين النقر مرة واحدة لبدء التسجيل والنقر مرة أخرى لإنهاء التسجيل.

ويقول «فيسبوك» إن هناك زيادة بنسبة 20٪ في الرسائل الصوتية بين المستخدمين الأمريكيين، وسيسهل هذا التحديث على الأشخاص إنجاز مهام أخرى أثناء تسجيل رسائل أطول، كما أنه من المتوقع أن تتوفر هذه الميزة على Instagram قريبًا، ولكنها في الوقت الحالي حصرية لبرنامج Messenger.

كما يسعى «فيسبوك» لإضافة ميزة جديدة من خلال إضافة «ثيمات جديدة»، حيث يتوفر لمستخدمي «ماسنجر» المزيد من الخيارات لتخصيص محادثاتهم من خلال إضافة سمات جديدة من قائمة سمات الدردشة، يمكن للمستخدمين تحديد إما موضوع Star Wars الجديد أو موضوع Selena: The Series من Netflix.

أما عن تطبيق «إنستجرام» فأضاف ميزات جديدة في تحديثة الجديد الأولى هي «الردود المرئية»، حيث أضاف «إنستجرام» القدرة على إرسال ردود مرئية على الرسائل المباشرة على أجهزة الهاتف العاملة بنظام iOS، وقريبًا سيتم طرحها للأجهزة الأندرويد.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الرد على صورة أو مقطع فيديو بأحدهم، فعند تلقي رسالة تحتوي على صورة أو مقطع فيديو، انقر فوق رمز الكاميرا لالتقاط صورة أو مقطع فيديو للرد عليها، أو لتحميل الوسائط من ألبوم الكاميرا بالجهاز.

والميزة الثانية تتمثل في إمكانية المستخدمين رؤية متى شاهد المستلم رسالتهم، حيث يمكن للمستخدمين الآن معرفة وقت قراءة الرسالة عن طريق التحقق من البريد الوارد، سيؤكد مقتطف نصي أن الرسالة قد شوهدت، وكانت هذه المعلومات متاحة سابقًا لمستخدمي إنستجرام ، لكنها تطلبت فتح نافذة لها.