تعرف على رقم الاشتراك في مسابقة «مهيب ورزان في رمضان» من مصر

تصدر برنامج المسابقات الشهير الذي يقدمه الثنائي «مهيب ورزان»، تريندات البحث الأكثر تداولًا في الآونة الأخيرة خلال شهر رمضان، بعدما بحث آلاف المواطنين عن الإجابات الصحيحة للأسئلة المحيرة المطروحة في البرنامج، من أجل الفوز بجائزة 100 ألف جنيه.

ومع كثرة البحث عن إجابات الأسئلة التي يطرحها البرنامج، كثُر البحث أيضًا عن أرقام وطريقة الاشتراك في المسابقة، أملًا في الفوز.

أرقام الاشتراك في مسابقة «مهيب ورزان» في مصر

ويمكن الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان في رمضان من مصر، عن طريق إرسال رسالة من أي تليفون محمول إلى رقم: 95451 برقم الإجابة الصحيحة.

ويمكن الاشتراك من المغرب عن طريق إرسال رسالة بالإجابة الصحيحة على الرقم: 9229.

سؤال الحلقة 35 من مسابقة «مهيب ورزان»

وعرضت الحلقة الـ25 من برنامج «مهيب ورزان»، الخاص بالمسابقات، الذي يُذاع عبر فضائية «MBC مصر» سؤالًا جديدًا وهو: من هو مخترع المصباح الكهربائي؟.

وطرحت الحلقة أمام الجمهور مجموعة من الاختيارات للإجابة عن سؤال من هو مخترع المصباح الكهربائي؟، وهي: «جراهام بيل، توماس أديسون، جون هولاند».

وحول الإجابة الصحيحة الخاصة بسؤال من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ فهو توماس أديسون، أشهر علماء التاريخ الحديث.

مواعيد عرض برنامج مهيب ورزان في رمضان

يذكر أن برنامج مهيب ورزان فى رمضان هو برنامج مسابقات يقدمه الثنائي رزان مغربي ومهيب عبد الهادي، ويتم تقديمه على شاشة MBC مصر في تمام الساعة 11 ونصف مساءً، ويتنقلان من خلاله في عدد من الأماكن المختلفة، مع استضافة بعض النجوم.

وخلال تحركاتهما ينظمان مسابقات للجمهور، ومن يفوز بها يحصل على جوائز مالية كبيرة، وخلال البرنامج تُقدم تبرعات مالية للمؤسسات الخيرية فى كل حلقة.