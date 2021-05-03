بعتذر للأهلي وبحب المحشي.. 15 تصريحا لـ«عبدالله جمعة» في «مهيب ورزان»

حل عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، ضيفًا في برنامج «مهيب ورزان»، الذي يقدمه كلًا من مهيب عبدالهادي والإعلامية رزان المغربي، على شاشة «إم بي سي مصر»، وقدم اعتذارًا لجماهير النادي الأهلي، عن المقطع المصور الذي استفز جماهير النادي الأهلي قائلًا فيه «أضرب يا بدري»، وذلك تعقيبًا على خسارة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وترصد «الوطن»، أبرز تصريحات لاعب الزمالك خلال الحلقة:

-اعتذر لجماهير الأهلي عن فيديو «أضرب يا بدري».. الجمهور يحبني ولا أريد أن يغضب مني أحد».

- «التحكيم الظالم ضد الزمالك» أقاويل على السوشيال.. أحنا كلاعبين نعمل ما علينا دائما.

- شرف لي اللعب في الزمالك ومستعد للتوقيع على بياض.. التجديد سيكون في يونيو المقبل

- كل لاعب يتمنى الانضمام للأهلي لكن الزمالك ناد كبير ولم أتلقى عرضا من بيراميدز.

- شقيقي صالح جمعة تشاجر معي بعد أزمة كأس السوبر، تلقيت منه رسالة مليئة بالسباب.

- أقول لصالح جمعة أتمنى أن تتألق وتعود لبيتك النادي الأهلي مرة أخرى.

- عودتي من ألمانيا عندما كنت محترفًا كانت أكبر خطأ ارتكبته في حياتي.

- سننافس الأهلي على الدوري وكأس مصر الموسم الحالي.. وأفريقيا الموسم المقبل

- بقول لجماهير الزمالك لا تحزنوا وسنعوضكم بكل شئ في الموسم المقبل.

- أفشة أفضل لاعب في مصر حاليًا، وهذا ليس مغازلًة في الأهلي ولكنه حقه بأرقامه وكل شئ.

- شعرت بالظلم وقت تجمع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

- اللاعب الأسرع في العالم هو كيليان امبابي، فهو أسرع من محمد صلاح بكثير.

- لا أحب الظهور الإعلامى فى أى برنامج لأني خجول جدا ولا أعرف التحدث جيداً.

- أحب البقاء فى رمضان مع والدتي وأهلي وبحب لمة العيلة وأيضا بحب الخروج مع الأصحاب

- الأكلات التى أحبها كثيراً هى المحشى كوجبة أساسية فى أول أيام رمضان.