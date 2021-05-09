دبلوماسي سابق عن زيارة رئيس الكونغو: تضيف لرصيد العلاقة بين البلدين

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية إلى مصر خلال الأيام الجارية، تأتِ لتضيف إلى رصيد العلاقة الجيدة بين البلدين، التي أخذت في التنامي والتزايد خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن علاقة البلدين تمتد لعقود تاريخية سابقة وليست جديدة، مشيرا إلى أن هناك ثقة متبادلة ومصدقية في التعامل بين البلدين بالإضافة إلى رغبة أكيدة في تنمية العلاقات الثنائية على مستوى كافة المجالات.

وأضاف «الحفني»، خلال لقائه، السبت، عبر zoom، مع قناة extra news، أن هناك مجالات كثيرة تشهد تعاونات بين البلدين، ومن بينها مجالات جديدة ويقصد هنا مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في تأهيل الكوادر الكونغولية على مستوى كافة المجالات، كاشفا أن هناك كوادر كونغولية عديدة حضرت العديد من الدورات التدريبية في مصر، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية كبيرة للكونغو، كما أنها تقدر وتثمن بشكل كبير إتاحة مصر لذلك.

وأشار نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مصر منفتحة تماما لتقديم كل ما من شأنه أن يدفع عجلة التنمية وتحقيق مزيد من الاستقرار بالكونغو الديمقراطية.

وأردف أن اهتمام مصر بعلاقتها مع الكونغو الديمقراطية، يأتي من باب أنها إحدى دول حوض نهر النيل، كما أنها أكبر دولة إفريقية من حيث الرقعة الجغرافية، وتعد من أغنى دول القارة وتملك إمكانيات كثيرة جدا، تسمح لها بتحقيق نموا كبيرا في العلاقات مع مصر، لاسيما على مستوى التعاون الاقتصادي.