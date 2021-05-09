بعد القبض عليه.. «الاختيار 2» يوثق اعترافات «المسماري» بحوار «أديب»

خلال الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار 2»، ظهر مشهد يجمع بين «يوسف الرفاعي»، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مكي»، مع «عبدالرحيم المسماري» الفنان بلال تونسي، وهو يستجوبه بعد القبض عليه، كونه أحد المخططين والمنفذين لعملية الواحات الإرهابية، التي راح ضحخيتها 16 من رجال الشرطة، وجاءت تصريحات الإرهابي مشابهة لتصريحاته ذاتها من قبل، في لقاء تليفزيوني سابق.

استكمالا للاهتمام البالغ بنتوثيقه للأحداث من وقائع حقيقية، استعان القائمون على مسلسل «الاختيار 2»، بمشاهد حقيقية من لقاء الإرهابي المسماري مع الإعلامي عمادالدين إديب، عام 2017، الذي قام به الإعلامي المعروف يوم 17 من نوفمبر عام 2017.

حديث «مكي» مع الإرهابي خلال حوارهما في المسلسل، جاء ردًا على ما زعم به في لقاءه مع «أديب»، حيث تحدث في لقاءه الحقيقي عن سببين لانضمامه للجماعات المسلحة، الأول هو «الهجرة»، والتي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أوصى بها، والثاني هو محاربة «الصائل» -ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘعﺪي- ورده عما يفعله مع الخلق، وهو ما ناقشه فيه الإعلامي، ليخرج منه بأكبر قدر من المعلومات، ويوضح للناس الحقيقة المقززة لنفوس الإرهابيين.

أمام في مشهد حلقة أمس، رد الضابط «يوسف» على حديث «المسماري»، بأنه بالنسبة للسبب الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، لأن الكفار كانوا يأذونه، ودخل المدينة مرحبا به، ولم يؤذ أحد منهم، أما أنتم فتركتم بلادكم، وجئتم مصر لتأذوا أهلها وتقتلوا شبابها، ليوجه له سؤالًا حول السبب الثاني قائلًا، «أنت تعرف يعني إيه صائل؟».

واستكمل «مكي» حديثه قائلًا، إن الصائل هو المعتدي على غيره بغير حق، بقصد سرقة ماله أو انتهاك عِرضه أو سفك دمه أو اغتصاب أرضه، وكل ذلك أنتم تسعون لفعله، «يعني انتوا اللي صائلين مش إحنا».

وبعد حديث مكي مع المسماري داخل المسلسل، عرض «الاختيار 2» المشهد الحقيقي من حلقته مع «أديب» وهو يعترف بكم ونوعية الأسئلة المستخدمة في الهجوم على مأمورية الواحات.