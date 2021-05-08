ظهر بالاختيار 2.. «المسماري» إرهابي ليبي شارك في حادث الواحات

عرضت الحلقة 26 من مسلسل الاختيار التحقيق مع الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري، الذي ظهر خلال هجوم الواحات الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا وخطف الضابط محمد الحايس، حيث تمكنت قوات الجيش من القبض عليه عقب قتل رفقائه في الهجوم، وعلى رأسهم الضابط المفصول عماد عبد الحميد.

شارك في عمليات إرهابية كثيرة

الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري تلقى تدريبات في ليبيا على استخدام السلاح الناري الآلي والثقيل، قبل أن يتسلل إلى مصر عن طريق الظهير الصحراوي، ليبدأ سلسلة من التدريبات بهدف استهداف قوات الجيش والشرطة والمسيحين، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية وكان آخرها حادث الواحات، حتى ألقي القبض عليه، وجرت محاكمته وصدر ضده حكم بالإعدام شنقًا، جرى تنفيذ في 27 يونيو من العام الماضي.

وتناول الاختيار 2، تفاصيل حادث الواحات الإرهابي خلال حلقة أمس، حيث أثارت الحلقة غضب ملايين المصريين بسبب استهداف قوات الشرطة بشكل غادر ما أسفر عن استشهاد وإصابات العشرات منهم.

إعدام المسماري

شارك المسماري في احتجاز النقيب محمد الحايس، قبل أن يقوم الجيش المصري بتحريره وضبط الإرهابي الليبي.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا لعبدارحيم المسماري اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، كما وجهت إليه اتهامات القتل العمد تنفيذا لذات الغرض وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

جرى تنفيذ حكم الإعدام ضد الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري، في 27 يونيو العام الماضي.