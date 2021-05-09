مصدر بالسكة الحديد: عودة حركة القطارات على خطوط الصعيد خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه جارِ فصل عربات القطار رقم 1014 بخط «القاهرة- أسوان»، عن العربة الخارجة عن مسارها من على القضبان، لتسهيل عملية إعادة مسار القطار، لافتا إلى أنه تم إبلاغ المراقبة المركزية من قبل قائد القطار لاستدعاء أوناش الرفع وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، والعمل على عودة حركة القطارات على الوجه القبلي لطبيعتها.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة القطارات على خطوط الصعيد ستعود خلال ساعات، منوها إلى أن حادث قطار العياط بدون إصابات، مؤكدا أنه جارِ عمل الصيانات اللازمة لقطار «إكسبريس الفيوم»، لعودة حركة القطارات لطبيعتها.

ونوه المصدر، إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وسلامة مسير القطارات، مؤكدا أن حركة الرحلات متوقفة لحين تصحيح مسار قطار العياط، وإصلاح عطل قطار الفيوم.