ثمن الشهامة.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار العياط بعد إنقاذه طفلين

دفع شاب حياته ثمنًا بمنطقة العياط، وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الشاب أنقذ طفلين من الموت أسفل عجلات قطار العياط، في أثناء مرور القطار قبل أن يلقي مصرعه.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أنَّ الشاب المتوفى يدعى "أحمد"، وانتقلت قوات الشرطة، بصحبة النيابة العامة التصريحات بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

جاء في تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بالعثور على جثة بجوار شريط السكة الحديد بالعياط، وانتقلت قوة أمنية من المباحث وتبين أنَّ الجثة لشاب فى العقد الثاني من عمره.

وجاء في أقوال عدد من الشهود، أن الشاب الضحية شاهد طفلين حاولا المرور من شريط السكة الحديد بالتصادف مع قدوم القطار، فأسرع وأنقذهما قبل أن يلقي حتفه.