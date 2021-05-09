الصور الأولى لخروج القطار الروسي عن القضبان بالعياط

كشف مصدر مسئول، عن خروج القطار الروسي عن القضبان بالعياط، منذ قليل، موضحا أنه لم ينتج أي إصابات عن الواقعة، لافتا إلى أنه جار رفع القطار وعودة حركة القطارات بشكل طبيعي.

وقال إن الهيئة القومية للسكة الحديد، شكلت غرفة عمليات مركزية بمحطة مصر، لمتابعة سير حركة القطارات على الوجهين القبلي والبحرى دون أي معوقات.

وأضاف المصدر، أنه جار التحقيق في واقعة خروج عجلات القطار الروسي من على القضبان بالعياط بمحافظة الجيزة، لإتخاذ كل الإجراءات تجاهه، والتوصل إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي نتجت عن خروج العجلات عن القضبان.

السكة الحديد: نعمل على تقليل وقوع حوادث القطارات

وقالت السكة الحديد، إنه جار تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة لتطوير وتحديث مرفق السكة الحديد ومنظوماتها الأساسية لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهور الركاب المسافرين لمختلف المحافظات، على جميع الخطوط على الوجه القبلي والوجه البحري، بالإضافة إلى العمل على تقليل وقوع حوادث القطارات، وتكثيف الرحلات اليومية، بهدف حل مشكلة تأخيرات القطارات.

وأوضحت أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، شدد على ضرورة الإلتزام بمواعيد القطارات وإتباع كل التعليميات، وعدم خروج القطارات من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية وفحصه كاملاً قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، مؤكدة أن جميع القطارات وأنظمة التحكم تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق ساعات التشغيل.

وقال المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة بدأت في التأكد من صحة واقعة قطار العياط، موضحاً أن القطارات العاملة على جميع الخطوط السكك الحديدية، تعمل بكامل طاقتها، لافتاص إلى أنه سيتم إستكمال التحديثات لمنع أي معوقات تؤثر على سير العمل، منوهاً إلى أن هناك تعليمات لجميع العاملين بتطبيق كافة التعليميات وإجراء الصيانات بصورة دورية قبل التشغيل.

وتنشر «الوطن»، الصور الأولى للحادث.