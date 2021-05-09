في أول تعليق على حادث قطار العياط.. وزير النقل: حساب رادع للمتقاعسين

في أول رد فعل على حادثة خروج إحدى عربات القطار رقم 1014 خط «القاهرة- أسوان»، عن مسارها عن القضبان دون وقوع إصابات، قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب واقعة خروج العربة بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وسيكون هناك حساب رادع للمتقاعسين في أداء واجبهم الوظيفي، موضحا أن قرار وقف تشغيل القطارات لحين انتهاء تطوير منظوماتها الأساسية مستحيل، لأن القطارات تقل نحو مليون راكب يوميا.

وأكد وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة القطارات ستعود لطبيعتها على خط الصعيد خلال وقت قصير، منوها بأن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تحديث وتطوير منظومة الجر من عربات وجرارات، لتقليل حوادث القطارات، علاوة على تطوير المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيًا.

ولفت إلى أنه طالب جميع العاملين بالسكة الحديد، بضرورة إعادة الانضباط وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن المواطن سيشعر بتحسن الخدمة المقدمة له خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير، بأنه سيجري وقف جميع القطارات القديمة عن التشغيل مطلع 1 ديسمبر المقبل، وستكون جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى حديثة، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى نقل مليوني راكب يوميا عبر قطارات السكك الحديدية منتصف يونيو 2024.