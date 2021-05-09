خروج قاطنيه ينقذهم من الموت.. انهيار منزل بالطوب اللبن فى بنها

شهدت قرية الرملة بمركز بنها، بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مبنى بالطوب اللبن، بدون وقوع خسائر بشرية «إصابات أو حالات وفاة»، وتحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت النيابة العامه لجنة من مجلس المدينة لفحص المنزل والمنازل المجاورة له وتحديد ملابسات الحادث.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها بانهيار منزل بقرية الرملة دائرة المركز، وعلى الفور انتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي وقوات الإنقاذ والحماية المدنية ومسئولي مجلس مركز ومدينة بنها إلى مكان الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن المنزل مبنى بالطوب اللبن وأن قاطنيه كانوا خارج المنزل وقت انهياره ما أنقذهم من الموت، حيث لم يسفر الحادث عن إصابات او خسائر في الأرواح.

فيما وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، علي عبد الستار، رئيس مجلس ومدينة بنها بتشكيل لجنة لكشف ملابسات الواقعة وتقديم أوجه الرعاية اللازمة للأسرة والدفع بمعدات مجلس المدينة لرفع الانقاض ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود مخاطر علي قاطنيها من عدمه مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المنزل وبحث توفير بديل لهم وصرف الإعانات اللازمة وعرض المنزل علي لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير عن الحادث.

يشار إلى أنه في وقت سابق، شهدت قرية أبو زعبل، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع سيدة في انهيار سقف منزل بالطوب اللبن، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، تلقىى إخطارا من مجلس مدينة الخانكة، بسقوط سقف منزل مكون من دورين بالطوب اللبن على مساحه 70 متر تقريبا بشارع الحمامصة بقرية أبوزعبل، ما أدى لوفاة سيدة 55 عاما، حيث تم إخلاء العقار والعقار المجاور لحين العرض على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط.