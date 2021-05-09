عاجل.. تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه «خميس مشيط» السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «درون» مفخخة، أطلقت باتجاه «خميس مشيط»، الواقعة في «منطقة عسير» جنوب غربي السعودية.

وأضاف «التحالف العربي»، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية

«الوزراء اليمني» يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم من رفض الحوثيين المتكرر لكل مبادرات السلام

وفي سياق متصل، طالب مجلس الوزراء اليمني، المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرارهم على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين.

ووصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، أمس السبت، أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبلغت الكميات الواصلة 24400 طن من المازوت من إجمالي 351304 طن، و53 الف طن من الديزل من إجمالي909591 طن، بقيمة 422 مليون دولار، لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء، في المحافظات اليمنية المحررة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، ان وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية ستقلل انقطاعات التيار وتحسن خدمة الكهرباء، فضلا عن تأثيراتها الإيجابية في الجانب الاقتصادي وفي تحسن قيمة العملة المحلية ولجهة تخفيف الأعباء المالية على الحكومة.