أمينة خليل تكشف تفاصيل مرضها بـADHD في «خلي بالك من زيزي»

تكشف الفنانة أمينة خليل، تفاصيل تجسيد شخصية مصابة بـADHD، خلال مشاركتها في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، قائلة إن القراءة والمتابعة عن شخصية العمل الفني، كان لهما دورا كبيرا في تجسيد هذا الدور، كما عرفت لماذا يتصرف المصابون به بطريقة عصبية؟

وأضافت «خليل»، خلال لقاء في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «MBC مصر2»، في شهر رمضان، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المصابين بالـADHD يحركون أرجلهم، أو يتصرفون بعصبية عند تعرضهم لضغوط في مواقف معينة، أو عندما يشعرون بوجود الكثير من الأفكار في رأسهم، ولهذا يواجهون مشكلة في الكلام.

وأشارت إلى انها تعرف شخصيات حقيقية تعاني من «ADHD»، ورصدت كيفية تعاملهم من الآخر، وردود الأفعال على تلك الطريقة، لكي تخرج بتجسيد الدور المطلوب منها بكل نجاح.

ولفتت أن هناك أكثر من طريقة استعدت من خلالها تقديم دورها في المسلسل، متابعة: «أولا الكتابة، وأستاذة مريم نعوم وضعت المفاتيح في السيناريو، إلى جانب المذاكرة، ووجود أشخاص في حياتي عندهم ADHD».

وأضافت أمينة خليل أن سبب هدوء «زيزي» في الحلقات الأخيرة هو بدء علاجها مع «د. سامي»، وتعلمها الفنون القتالية.