عاجل.. «العربية»: الصين تعلن تفكك الصاروخ فوق بحر العرب

قالت قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الصين أعلنت أن بقايا الصاروخ «لونج مارش 5 بي»، تفككت فوق بحر العرب، بعد دخوله الغلاف الجوي.

وكان القمر الاصطناعي الروسي «Aist-2D»، التقط صورة أمس السبت للصاروخ الصيني «لونج مارش 5 بي»، وكان بعيدا عنه 1.281 كيلومترا في الفضاء.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، بيانا جديدا بشأن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، وقال إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض، خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة.

وسيمر 90% منه فوق المياه ابتداء من فوق شمال المحيط الأطلنطي، ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية، ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي، أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض.

ومن المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم أصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة.