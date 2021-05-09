عاجل.. الصاروخ الصيني يظهر في البرتغال والمواطنون يرونه بالعين المجردة

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، ظهر فوق سماء مدينة لشبونة عاصمة البرتغال.

وقالت «سكاي نيوز»، إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وقال مركز الفلك الدولي عبر «تويتر»، في نبأ عاجل، إن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة بدأت الآن، وستمتد لمدة ساعتين من الآن.

وأضاف أن جميع المناطق التي سيمر فوقها خلال الساعتين المقبلتين، مرشحة لمشاهدة سقوط الحطام.

وكان مركز الفلك الدولي، قال إنه وفق آخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة، أي حوالي الساعة 3:04 صباحا بتوقيت القاهرة زائد أو ناقص 60 دقيقة.

وبحسب ما كتب وقتها: وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين.

ونشر مركز الفلك الدولي، مساء أمس، عبر «تويتر» صورة لحطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، بعد دقائق قليلة من مروره فوق مصر للمرة الرابعة في يومين.

وكتب المركز: «البعض ظن أن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح أمس، وذلك قبل سقوطه، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة ما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك».