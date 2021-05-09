كريمة: من يسبوا مصر ويحرضوا عليها محرومن من ليلة القدر ونصف شعبان

أكد الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن من يسبوا مصر ويهاجموها في الداخل والخارج، محرومون من أجر ليلة القدر وليلة النصف من شعبان.

وقال كريمة خلال لقائه مع برنامج «مساحة حرة» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «النهاردة الناس اللي بتشتم مصر وبتهاجم مصر من الخفافيش سواء في الداخل أو الخارج يحرمون من ليلتي النصف من شعبان وأيضًا من ليلة القدر» مشيرًا إلى أن الله ذكر ليلة القدر في سورة القدر أكثر من مرة وقال «سلام هي» مشددًا على أن ليلة القدر يجب أن يتفشى فيها السلام وأن من يحرض على بني وطنه وجيشها وشرطتها ويحرض على انجازاتها يعتبر انسان كاره للسلم والسلام ويعاند المولى ويعاند قوله تعالى «سلام هي حتى مطلع الفجر».

وأرجع ذلك إلى أن الله يطلع على العباد في ليلة النصف من شعبان ويغفر لهم إلا لمشاحن مضيفًا «ألا ينتبه الأفاعي والخفافيش الذين يكرهون وطنهم ويكرهون المسلمين من الخوارج الذين يعيثوا في الأرض فسادا».

وتحدث كريمة عن ليلة القدر مشيرًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان يشمر إزاره ويوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان لافتًا أن النبي اجتهد في ليلة النصف من شعبان وأن النبي أخبر السيدة عائشة أن الله يغفر لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا لمشاحن.