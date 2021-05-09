وثائق: علماء صينيون ناقشوا استخدام فيروس كورونا كسلاح بيولوجي

كشفت وثائق نشرت حديثا، معلومات صادمة حول مناقشة علماء صينيين، استخدام فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كسلاح بيولوجي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار موقع «ريبابلك ورلد»، وصحيفة «ذا أسترالين»، إلى أن قادة «جيش التحرير الشعبي الصيني» تنبأوا بأن الحرب العالمية الثالثة ستخاض بأسلحة بيولوجية.

وأوضح الموقع، أن العلماء العسكريين الصينيين ناقشوا، استخدام فيروسات السارس كسلاح بيولوجي في عام 2015، أي قبل 5 سنوات من ظهور «كورونا» وانتشاره إلى أجزاء مختلفة من العالم، ما قد يشير إلى أن الفيروس قد تم تصنيعه في أحد مختبرات «ووهان» وسط الصين، وفق ما أشيع من روايات في وقت سابق.

وكشفت الوثيقة العسكرية التي حملت عنوان: «الأصل غير الطبيعي للسارس والأنواع الجديدة من الفيروسات التي يصنعها الإنسان كأسلحة بيولوجية وراثية» عن خطط الجيش الصيني فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية.

عالمة فيروسات صينية: الوثيقة تعتبر كتاباً مدرسياً جديداً عن الأسلحة البيولوجية للجيش الصيني

وزعمت الوثائق الصادرة باللغة الصينية أن هجوماً بسلاح بيولوجي قد يتسبب في انهيار النظام الطبي للعدو، فيما علقت عالمة الفيروسات الصينية الهاربة «لي مينج يان» على الموضوع، وقالت في تغريدة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الوثيقة تعتبر كتاباً مدرسياً جديداً عن الأسلحة البيولوجية للجيش الصيني، مضيفة إنها ستترجمها إلى الإنجليزية مع متطوعين صينيين.

وكانت «لي مينج يان»، أثارت زوبعة حول أصل كورونا في وقت سابق من العام الماضي، حيث وعدت بنشر الأسباب التي دفعت علماء مرموقين إلى تبني نظرية الأصل الطبيعي لمنشأ الفيروس الذي وصفته بأنه سلاح بيولوجي منفلت.

وفي سياق متصل، قال النائب، السياسي الأسترالي جيمس باترسون، إن هذه الوثائق تثير مخاوف كبيرة بشأن طموحات بعض أولئك الذين ينصحون القيادة العليا للحزب، في إشارة إلى الحزب الشيوعي الصيني، واصفاً اهتمام الصين الواضح بالأسلحة البيولوجية بأنه مقلق للغاية.