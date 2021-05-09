أمين الفتوى: ليلة 27 الأكثر توقعا أن تكون ليلة القدر

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ السنة النبوية علمتنا أن نلتمس ونجتهد في العبادة بهذه الأيام المباركة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتحديها الأيام الوترية منها، خاصة ليلة 27 من رمضان، وهذه أحرى وأكثر الليالي التي يتوقع أن تكون ليلة القدر فيها، ويفضل تكثيف الدعاء والذكر في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأضاف «عمران»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، أنّ كل العلامات التي تبين ليلة القدر تظهر في صبيحة ليلة القدر، حيث تكون أشعة الشمس هادئة ومائلة للاصفرار والنقاء، ولكن تبقى هذه العلامات ليست مؤكدة في التحديد القاطع لليلة القدر.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إنّ ليلة القدر كانت معلومة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أراد أن يتنازع اثنان من صحابة النبي بعدما هم بإخبار الأمة بموعدها، حيث أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى (أي تنازعا) رجلان من المسلمين، فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في العشر الأواخر)».

وأوضح مفتي الجمهورية، أنّ ليلة القدر كانت معلومة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أراد أن يتنازع اثنان من صحابة النبي بعدما همّ بإخبار الأمة بموعدها، حيث أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى (أي تنازعا) رجلان من المسلمين، فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في العشر الأواخر)».

وتابع علام، خلال استضافته ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على فضائية «صدى البلد»، أنّ الهدف من إخفاء ليلة القدر هو أن يجتهد العباد في التعبد لله سبحانه وتعالي حتى يتداركونها.

وأضاف أنّ ليلة القدر هي كساعة الإجابة التي تكون موجودة كل يوم جمعة، وهي ساعة غير معلومة لكي يواصل العبد العبادة والاجتهاد في التقرب من الله سبحانه وتعالى، وهي الليلة التي تمثل سلاما نفسيا عند الإنسان، «هي ليلة مشرفة لنزول القرآن الكريم فيها».