جامعة حلوان تنظم قوافل طبية بكفر العلو 

في ظل دعم جامعة حلوان ومشاركتها للأنشطة المجتمعية لتطوير المجتمع المحيط نظمت جامعة حلوان قوافل طبية مجمعة في منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا في دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة لإنجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو، وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة الدائم في المشاركة في أعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وانطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

وأشار الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، إلى أن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 إلى واقع ملموس له أثر حقيقي على أرض الواقع يعيشه مواطني حي حلوان، مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطني منطقة حلوان.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تمت في إطار خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشارت الدكتورة سناء حجازي مدير المركز إلى أن هذه القوافل المجمعة جاءت في إطار نتائج الدراسة الميدانية لاحتياجات المواطنين، وجاءت مشاركة كليات الجامعة للتعاون مع المركز لتلبية هذه الاحتياجات لتحقيق أهداف تنموية شاملة في إطار توجهات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

شارك في القوافل الطبية كل من كلية الطب تحت رعاية عميد الكلية الدكتور وليد السروجي وكلية التمريض تحت رعاية الدكتور صفاء صلاح عميد الكلية، وكلية الآداب تحت رعاية الأستاذة الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب وذلك في إطار خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وتنفيذ وإشراف الدكتور سناء حجازي مدير المركز.

ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد لجائحة كورونا وجهت كلية الطب برنامج تثقيفي حول أبعاد الموضوع من خلال أساليب الوقاية من المرض، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وأيضا إلقاء الضوء على اللقاحات المتوفرة وأساليب التسجيل للحصول على اللقاح فضلاً عن تصحيح الأفكار المغلوطة عن اللقاح وتشجيع المواطنين على الالتزام بالكمامة والتباعد والتغذية السليمة وشارك في الندوة الدكتور سمر محمود والدكتور ولاء زين العابدين.

من ناحية أخرى عقدت كلية التمريض ندوات تثقيفية في إطار احتياجات المواطنين في كفر العلو أيضا وقدمت ندوات تثقيفية حول العنايه بمرضى الكلى والكبد وأيضا أمراض القلب والسكر والضغط وأساليب التغذية السليمة والوقاية من جلطات القلب وأيضا الإسعافات الأولية والحماية من أخطار الحروق وطرق العناية بمرضى الربو وكيفية التعامل مع التسمم الغذائي والوقاية من فيروس كورونا المستجد وشارك في الندوات الدكتور زينب حسين والدكتور رشا السيد والدكتور شيماء عطيه والدكتور منار حمزة والدكتور إيمان حسين والدكتور علا عبدالوهاب وأيضا الإدارة الطبية بالجامعة.

كما عقد في إطار قوافل التنمية الصحية والاجتماعية ندوة عن موضوع ختان الإناث فمن الناحية الاجتماعية تم التوعية تحت إشراف الدكتور رشا صالح وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور إيمان جلال، حيث تم توضيح أبعاد الموضوع من الجانب الاجتماعي والمشكلات النفسية والاجتماعية المترتبة على ذلك، ومن الجانب الصحي تم التثقيف من خلال مشاركة كلية التمريض وذلك بمشاركة الدكتور زينب حسين والدكتور رشا السيد، وجاءت المعلومات موجهة بأسلوب تكامل التخصصات العلمية لرفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي.

عقدت الندوات للكليات المشاركة على مدار أسبوعين نظرا لاحتياجات المواطنين بمنطقة كفر العلو للتثقيف والتوعية.

في سياق متصل شارك الدكتور محمد صديق وكيل كلية العلوم، وأيضا الدكتور أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة، بتنظيم قافلة اجتماعية بالتعاون مع قطاع البيئة ومركز رصد وتم توزيع كراتين تغذية وملابس أطفال للعيد في منطقة كفر العلو.