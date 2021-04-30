عاجل.. جامعة حلوان تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات

نفى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ما تردد من أنباء وإشاعات حول تأجيل الدراسة والامتحانات بكليات الجامعة المختلفة، خاصة كليات الهندسة بحلوان والمطرية أو أي كليات أخرى بالجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

وأكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة مستمرة بمختلف كليات الجامعة وفقا لنظام التعليم الهجين مع التوسع في نظام التعليم أون لاين، موضحا أن الفترة الحالية تشهد إجازات فترة العيد وبعدها سيتم انتظام الدراسة كاملة بمختلف الكليات حضوريا وفقا لمنظومة التعليم الهجين.