«يحيى» يستعيد لحظات بشعة من حادث الروضة الإرهابي:«الاختيار» مسلسل مشرف

في صباح الرابع والعشرين من نوفمبر عام 2017، غادر «يحيى» ووالده وشقيقه الأصغر وعدد من جيرانه منازلهم متجهين صوب مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، بعد أن توضأوا وعطروا ملابسهم استعدادًا لأداء صلاة الجمعة، جلسوا في خشوع يستمعون إلى الخطبة حتى أقام الإمام الصلاة وشرعوا بها وإذا بأيدي الغدر الآثمة تستهدفهم دون مراعاة لقدسية المكان، هجوم إرهابي آثم نال من المصلين بالمسجد الروضة وقت صلاة الجمعة، واستشهد المئات من المصلين ولم ينج منهم إلا القليل، نجوا بأجسادهم ولاتزال أرواحهم عالقة عند ذلك المشهد.

استشهاد والده وعدد من جيرانه أمام عينه

تجددت أوجاع العشرات من الأسر بمدينة بئر العبد، مساء اليوم، بعد عرض تفاصيل الحادث الإرهابي ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار 2» تذكروا بشاعة ذلك اليوم وذويهم المفقودين، أمام شاشة التلفزيون جلس «يحيى سلامة عيد» أحد الناجين من حادث الروضة الإرهابي يتابع الحلقة وجسده مرتعش يتذكر حين كان مراهقًا في الـ17 من عمره يصلي بجوار والده وشقيقه الأصغر وانهال وابل من الرصاص عليهم ونال من جسد أبيه، «موضوع الحادث بس بيعملي توتر فما بالك لما شفت تفاصيل الحادثة نفسها على التلفزيون أثر فيا إزاي»، بتلك الكلمات بدأ الشاب العشريني تعليقه لـ«الوطن» على حلقة مسلسل الاختيار.

إصابة مزمنة في أعصاب الكتف

ثلاثة أشهر كاملة لم يدخل فيهم يحيى طالب الفرقة الثانية بكلية الآداب، مسجد الروضة منذ يوم الحادث، بات المكان يرهبه ويذكره بيوم لا تزال آثاره باقية في نفسه، «دخلت المسجد بعد 3 شهور من الحادثة وفي أول مرة حسيت إني في كابوس»، حيث استشهد والده وأصيب هو بإصابة مزمنة يتذكر بشاعة ذلك اليوم كلما اشتدت عليه آلام جسده «عندي تقطع في مجمع الأعصاب في الكتف» ولا يزال يتلقى العلاج لها منذ تاريخ حادث مسجد الروضة.

يحيى: مسلسل الاختيار 2 نقل حادثة مسجد الروضة بدقة

استكمل يحيى الناجي من حادث الروضة متابعة أحداث الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 2، يرى في صناع العمل دقة كبيرة في نقل الواقع كما حدث قبل 4 أعوام «المسلسل شيء مشرف وكلامه منطقي»، تذكر تفاصيل ذلك اليوم كاملة وترحم على والده وجيرانه وأصدقائه شهداء الحادث، بحسب قوله.