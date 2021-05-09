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محمود مسلم

ضبط 15822 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحريز 4379 شيشة

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الوطن
11:07 ص | الأحد 09 مايو 2021
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 15822 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ15769 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 2655 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 391 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 4379 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

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