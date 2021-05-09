السكة الحديد تحذر الركاب من استقلال القطارات دون كمامة

حذّرت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ذروة فيروس كورونا، مؤكدة على أنّه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون كمامة، وسيتم تغريمه 4 آلاف جنيه لمخالفته تعليمات الهيئة، ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، موضحة أنّ جميع القطارات معقمة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وذكرت هيئة السكة الحديد، أنّ هناك حملات بجميع المحطات من قبل شرطة النقل والمواصلات، لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية إلى المحطات، لافتة إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر، لم تتلق أي بلاغات تفيد بضبط أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بين صفوف الركاب، منوهة بأن جميع رحلات العيد كما هي ولم تحظر أي رحلة، تزامنا مع تطبيق حظر التجوال بسبب إرتفاع إصابات كورونا.

وأوضح المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات منتظمة على خطوط السكك الحديدية، وخاصة الوجه القبلي عقب إزالة العربة التي خرجت عن القضبان أمس، من القطار رقم 1014 خط (القاهرة - أسوان)، مؤكدا أنّ المحطات بها فرق صيانة وطوارئ، لمواجهة الأعطال المفاجئة وإصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، كما أنهت الهيئة استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار أبوالمكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّه شدد على جميع العاملين بورش الصيانة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحا أنّ الهيئة تواصل عملها الجاد لتطوير منظومة الجر، لتقليل حوادث القطارات.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد أمس ورش جبل الزيتون بالإسكندرية المتخصصة في إصلاح وعمرات عربات البضائع بالسكك الحديدية، ورافقه خلال الجولة رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد.

وبدأت الجولة بعرض تقديمي عن الورشة التي تبلغ مساحتها نحو 18 فدانا ما يعادل 75600 متر مربع، بما فيها الأحواش الخارجية ويبلغ عدد العمالة الحالية نحو 530 مهندسا وفنيا وعاملا وإداريا موزعين، وحيث تقوم الورش بإجراء العمرة العمومية لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء جميع التعديلات لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء التجديدات الشاملة لعربات «الحديد – الطفلة – الفحم بنوعيه» وكذلك إصلاح العوارض الجسيمة للعربات، ثم تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة «البواجي - مخارط العجل - قسم رمان البلي - الصاج - مخارط الدقي - اللحام» وشاهد مراحل إصلاح وعمرات عربات البضائع.

وأكد الوزير، خلال جولته ضرورة تحديث كل المعدات بالورشة واستغلال كل المساحات بها لإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجية الورشة بهدف وزيادة عدد العربات التي يتم إصلاحها وإجراء العمرات لها.

ولفت إلى أنّ وزارة النقل لديها خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنويا بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومي لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الحمولات على الطرق، وجرى التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات تم الانتهاء من توريد 131 عربة منها والتعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال، وأخيرا التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة «300 عربة كشف قلاب وهي نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة».