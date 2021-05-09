مستشار الرئيس: أتوقع استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال العيد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ مصر متعاقدة مع مصادر متعددة للحصول على اللقاحات، حيث تسعى بشدة للحصول على أكبر كمية ممكنة منها، كما تعاقدت مع شركات بشكل مباشر فضلا عن التعامل مع تحالف «جافي» لتوزيع اللقاحات، والتعامل مع الاتحاد الأفريقي لتوفير اللقاحات للدول الأفريقية ومنها مصر، متوقعًا استمرار تلقي الطعوم خلال فترة العيد.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كميات من اللقاحات تصل باستمرار لمصر وفق خطة موضوعة، ووصولها ليس له علاقة بالإجازات.

وأشار تاج الدين إلى أنّ مصر تهدف لتطعيم أكبر قدر ممكن من الشعب المصري، مشيدًا بالميزة السنية للشعب المصري، أنّ عددا كبيرا من سكانها يتراوح عمره بين 18 حتى 40 عاما، أي أنّهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة مع الطواقم الطبية وذوي الأمراض المزمنة، مشددًا على أنّهم لهم أولوية أولى في الحصول على اللقاحات.

وأوضح تاج الدين، أنّه جرى إعلان أماكن تلقي اللقاح، إضافة لوجود مكان ضخم لمنح التطعيم في أرض المعارض بالقاهرة يستوعب 10 آلاف شخص في اليوم الواحد، كما يتم الإعلان عن مراكز تلقي اللقاح عن طريق وزارة الصحة.

وأكد تاج الدين أنّه سيتم إعلان مواعيد تلقي اللقاح خلال فترة الأعياد، متوقعًا ألا تكون الإجازات عائقًا أمام استمرار عملية التطعيم: «سيتم إعلان مواعيد العمل، وأعتقد أنّ الأعياد لن تكون عائقا أمام عملية التطعيم لأنّها عملية مهمة وحساسة وحيوية».

ووجّه تاج الدين رسالة للمواطنين، قائلا: «معايا تقرير من الحكومة البريطانية عن التطعيمات وسيرها، وبيوصل لنقطة حاسمة إن التطعيم عملية حيوية وأساسية وإحنا عارفين ومرينا في مصر بأمراض كتيرة وعارفين أهمية التطعيم».

وتابع «بعض الناس اللي بتشكك في اللقاحات وأنا مش بعتبره تشكيك، والحقيقة هما بيسمعوا بعض الأخبار الموجودة إعلاميا إن بعض الحالات حصل لها مضاعفات ولازم نطمنهم، لأنّها مش عملية تشكيكية».

ولفت إلى أنّ بريطانيا طعّمت 23 مليون مواطن، وعدد قليل جدا ظهر عليهم آثار جانبية، وقد تكون هذه الآثار لا علاقة لها بالتطعيم، مشددًا على ضرورة اللقاحات والطعوم ودورها في مقاومة الوباء، حيث تمنع إصابة الجهاز التنفسي بمشكلات حادة وإصابات قاتلة ومنع المخاطر الشديدة للفيروس.