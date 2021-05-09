«الصحة العالمية» تهنئ جامعة عين شمس باعتماد المستشفى الإلكتروني دوليا

بعث مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتورة نعيمة حسن القصير، بخطاب شكر وتقدير لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، بمناسبة اعتماد مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني دوليًا من هيئة «URAC» الأمريكية، والتي تعد أبرز هيئة لاعتماد خدمات الطب عن بعد في العالم.

وأعرب مكتب منظمة الصحة العالمية عن فخره وعظيم امتنانه لحصول مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني، على الاعتماد الدولي باعتبارها أول مقدم غير أمريكي لخدمة الطب عن بعد تحصل على هذا الاعتماد.

وتضمن الخطاب التأكيد على ريادة جامعة عين شمس العريقة وإتباع المستشفى الإلكتروني الخاص بها للمعايير الدولية لتقديم هذه النوعية من الخدمات الطبية عن بعد، ومواكبتها التشريع والقواعد الإرشادية الدولية التي تحافظ على جودة الخدمة وأمان المريض وخصوصية معلوماته، خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية والتي أظهرت الحاجة الملحة لمثل هذه الخدمات الطبية عن بعد.

وأشار الخطاب إلى أن مستشفى جامعة عين شمس شريك هام، آملاً في مزيد من التعاون المستقبلي لما فيه تعزيز صحة العامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس استمرار بذل كافة الجهود والعمل على التطوير المستمر للارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وجه الشكر للأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر عمارة مدير وحدة الطب عن بعد، وجميع الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية لجهودهم الدؤوبة والمستمرة.

يذكر أنَّ جامعة عين شمس أنشأت عام 2016 وحدة مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني في تجمع مرموق بجامعة الدول العربية في حضور 13 دولة عربية وأفريقية تحت شعار «علّم وعالج»، حيث تهدف الوحدة لتوفير حلول تكنولوجية للرقي بالخدمات الطبية المتخصصة، فضلاً عن توفيرها للأماكن النائية، موضحًا أنَّه من أميز هذه الخدمات خدمة الطب عن بعد، والتي أثبتت علميًا توفير الوقت والمجهود والتكلفة وتحسين الخدمات الطبية والنتائج لدى المرضى.

كما نجحت وحدة مستشفى عين شمس الإلكتروني في تقديم الخدمة الصحية عن بعد، لقرابة 15 ألف مريض من مصر و20 دولة خارج مصر، واستقبلت الخدمة مرضى من جميع الأعمار ويعانون من أمراض مختلفة مثل الأمراض المزمنة والكورونا كما قدمت معلومات طبية موثقة.