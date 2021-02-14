بدء تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات جامعة عين شمس بلقاح كورونا

وفرت جامعة عين شمس لقاح كورونا للراغبين من الأطقم الطبية مجانًا، حيث بدأت بتطعيم الأطباء ومساعديهم والتمريض وأطقم الرعاية الصحية الراغبين في تلقي الجرعة فى مستشفيات العزل.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها، أنه جارٍ تطعيم الراغبين من الأطقم الطبية فى كافة مستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي ومدير مكافحة العدوى للمستشفيات.