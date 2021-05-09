أهالي العريش يكرمون الأطقم الطبية لجهودهم في مواجهة كورونا

نظم عدد من أهالي العريش احتفالية تكريم للجيش الأبيض في مستشفى العريش العام، لجهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا، والعمل على علاج المرضى في البيوت وقسم العزل في المستشفى.

قال إسلام عروج أحد أصحاب المبادرة، إن بداية العمل كانت حينما تبرع أحد رجال الأعمال بأربع أجهزة، لعلاج المرضى في المنازل، ممن حالتهم لا تستدعي نقلهم إلى المستشفى ونسبة الأكسجين متوسطة، وأن عدد الكيلوات أقل من 10 كيلو، وخوفا من التدهور أو الحالة النفسية، يتم علاجهم في المنازل بشكل تطوعي.

وأضاف «عروج» أن بداية خطة العمل، هي تسليم الأجهزة إلى نقابة التمريض، تطبيقا للمثل القائل «أدي العيش لخبازه حتى لو أكل نصه»، فقد كانت هي أول شرارة الانطلاق التي لاقت استحسان الجميع.

عدد أجهزة المتطوعين وصلت إلى 23 جهاز

قال حمدان الشلبي رئيس نقابة التمريض بشمال سيناء إن فريق العمل من المتطوعين، مكون من 6 أفراد بعد زيادة أعداد الأجهزة التي وصلت إلى 23 جهازا، يقوم من خلالها المتطوعين بالمرور على المرضى بشكل مجاني يوميا لمتابعة حالة المرضى، ولا يتم نقل المريض إلى المستشفى، ألا من ساءت حالته وأصبح علاجه صعب.

وأضاف الشلبي أنه يتم تعقيم الأجهزة جيدا، وعزل المريض في منزله بغرفة خاصة به، ويتم تناول الدواء بحسب روشتة الأطباء التي أوصوا بها ونوعية العلاج والطعام بكل دقة.

وأشار رئيس نقابة التمريض أن عدد كبير من المرضى تماثلوا للشفاء، وهم في المنازل بعد متابعتهم بأجهزة التنفس والأكسجين وقياس الضغط والتحاليل من المنزل، وكل ذلك بشكل تطوعي في مبادرة أهل الخير التي كانت مشاركة بين نقابة التمريض ونشطاء المجتمع المدني.

تعافي 250 حالة من العزل المنزلي

قال حمدان الشلبى إن نسبة من تم علاجهم في مدينة العريش 250 حالة، في أحياء مدينة العريش مثل الريسة وكرم أبونجيلة والضاحية والزهور والمساعيد ووسط البلد وساحل البحر والسكاسكة والسمران والصفا والأحياء الأخرى.

وقال مصطفى فايز أحد القائمين على عملية التكريم إن رجال الجيش الأبيض، وخصوصا أفراد التطوع، يقومون بحرب لا تقل ضراوة عن الحرب التي يقوم بها الجنود.

وأضاف فايز أن فريق نقابة التمريض من المتطوعين تمكن من الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الوصول إلى المرضى بطريقة سهلة، من خلال جروب على الواتساب وآخر على الماسنجر، لتفادى ضعف الشبكات والاتصالات، وأن عملية الوصول إلى المريض تتم خلال دقائق لانتشار فريق العمل في أحياء العريش.

وقال أحمد النوساني أحد فرق التكريم إن الجيش الأبيض يستحق التكريم، لأنه يترك بيته ويذهب لعلاج المرضى وكثيرا يتناول الإفطار والسحور في الشارع، وهو في طريقه لأحد المرضى.

تكريم مراسل الوطن

وكرم أهالي العريش مراسل «الوطن» في المحافظة، للمشاركة في المبادرة، من خلال النشر في جريدة الوطن وموقعها الإلكتروني، عن المبادرة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وتحذير الأهالي من خطورة مرض كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.