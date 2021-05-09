وكيل عربية النواب يدين اقتحام الأقصى.. ويطالب بتدخل المجتمع الدولي

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وطالب أباظة في بيان له أصدره، اليوم، من المجتمع الدولي بأسره، وخاصة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية البشعة والخطيرة والتي تتنافها مع أبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية، مؤكدا ضرورة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة من المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وأدانة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إرهابية وإجرامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة معلنا رفضه وبشكل قاطع لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية معلنا إدانته لمساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي «الشيخ جراح» بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداعلى أن صمت وتخاذل المجتمع الدولي عن مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين كان سببا رئيسيا في استمرار السياسات الإسرائيلية الإجرامية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.