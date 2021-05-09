«سنرسل أصواتكم للعالم».. هنيدي ومكي وإليسا يتضامون مع حي الشيخ جراح

شارك عدد من الفنانين في هاشتاج «انقذوا حي الشيخ جراح» على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تضامنهم مع أهالي فلسطين ضد سياسة القمع التي يمارسها المحتل الإسرائيلي، الذي يحاول تهجير الفلسطينيين بالقوة من منازلهم وإخلائها لصالح مستوطنين إسرائيليين، ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا فضلا عن الاعتقالات.

هنيدي يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح

«وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك، افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا، بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم، في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل».. بهذه الكلمات أعرب الفنان محمد هنيدي، عن دعمه وتضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح، عبر حسابه على فيس بوك، متابعا: «لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله».

أحمد مكي يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح

نشر الفنان أحمد مكي صورة للمسجد الأقصى عبر حسابه على إنستجرام، أعرب فيها عن دعمه وتضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح، قائلا: «القدس عاصمة فلسطين الأبدية رغما عن أنوفهم، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم، بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)، صدق الله العظيم».

كنده علوش

وبتغريدة عبر حسابها على تويتر، أعربت الفنانة كندة علوش عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح، قائلة: «اللهم كن مع إخواننا في فلسطين الشقيقة، وامسح آلامهم وانصرهم».

اليسا

وانضمت الفنانة إليسا إلى قائمة الفنانين المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، حيث غرّدت عبر حسابها على تويتر: «ما حدا فيه يوقف على الحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم، اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف، الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة».