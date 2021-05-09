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الصحة: إنتاج مليوني جرعة من لقاح كورونا في مصر بنهاية مايو

مصر تستقبل أولى شحنات المواد الخام للقاح كورونا 18 مايو

كتب:

نرمين عفيفي
01:03 م | الأحد 09 مايو 2021
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة، إنّ مصر كان يهمها أن يتم تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد على أرضها، موجّهة الشكر للرئيس الصيني والحكومة الصينية على دعم مصر في التصنيع خلال فترة الجائحة، حيث سيتم استقبال أول شحنة من المواد الخام لتصنيع اللقاح يوم 18 من مايو الحالي.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن، أنّها تتوقع إنتاج أول مليوني جرعة من 40 مليون جرعة بنهاية الشهر المقبل، وبعد الإنتاج سيتم تقييمهم عدة أسابيع من هيئة الدواء المصرية قبل تداولها بالسوق، وخلال أسابيع سيكون لدينا أول مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك».

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