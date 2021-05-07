وزيرة الصحة تستقبل نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور جيل كاربونير، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار تقديم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعمًا يشمل مكثفات أكسجين ومستلزمات وقائية، لدعم جهود الوزارة في التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف ومستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديمها الدعم لمصر خلال أزمة فيروس كورونا، والتعاون المستمر مع الوزارة؛ لدعم منظومة الرعاية الصحية والعاملين بها، مشيدة بدور اللجنة لدعم دول العالم للتصدي لوباء كورونا وغيره من الأزمات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت دعمًا للوزارة بقيمة ٩ مليون جنيه شمل مستلزمات طبية ووقائية، منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم القوى البشرية، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية في مجال الطوارئ، لكل من الأطباء والجراحين والمسعفين المصريين، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع هيئة الإسعاف في تنظيم برامج تدريبية للتعامل مع حوادث الإصابات وبرامج الصحة النفسية.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت أهمية دعم الشعوب إنسانيًا خلال الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى دعم مصر لكل من الصين وإيطاليا والهند وغيرها من الدول العربية والأفريقية، بالمستلزمات اللازمة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، فضلًا عن استعداد مصر للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كحلقة وصل لدعم الدول والشعوب التي تمر بأزمات.

ولفت إلى توقيع كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور «جيروم فونتانا» رئيس بعثة القاهرة للجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال مراسم استلام شحنة المساعدات من مكثفات الأكسجين والواقيات الشخصية.

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور جيل كاربونير، حرص اللجنة ‏الدولية على المساهمة في الدور الفعال الذى تقوم به وزارة الصحة المصرية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى متابعة البرامج التدريبية على أيدي خبراء متخصصين متواجدين بمصر، فضلًا عن استقدام خبراء آخرين بما يضمن تدريب المسعفين وأطباء الطوارئ على أعلى مستوى، مؤكدًا الاستعداد التام لتقديم المزيد من الدعم المستمر خاصة في مشروعات ومبادرات الوزارة للاهتمام بالصحة العامة.

وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستقلة وتعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر منذ أكثر من قرن من الزمان، وتقدمت بالدعم للمنشآت الصحية والهلال الأحمر المصري منذ بداية أزمة جائحة كورونا فى مصر بمعدات الوقاية الشخصية و المستلزمات الطبية.