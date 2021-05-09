عاجل.. وزيرة الصحة: لقاح مصري صيني بالأسواق نهاية شهر يوليو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية أولا بأول للتعجيل بإجازة اللقاح فور إنتاجه وعدم استغراق وقت بعد إنتاجه نهاية الشهر المقبل، موضحة أن لقاح «سينوفاك» هو نفس تكنولوجيا تصنيع ساينوفارم.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن، أن أول 2 مليون جرعة سيتم إنتاجها بنهاية الشهر المقبل، وبعد إنتاجهم يستغرقون أسابيع بالتدقيق والمراجعة بهيئة الدواء، وبنهاية شهر يوليو يكون لدينا منتج مصري صيني بالسوق المصري.